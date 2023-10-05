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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - – قالت شيماء الغنيم، نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية، يوم الأربعاء، إن من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029.
وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، وتقول طهران إنها تملك حصة فيه. ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.
وذكرت شيماء الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر أن الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها.
وتوسع الكويت من قدرتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2025 صعودا من 2.8 مليون حاليا.
وقالت شيماء الغنيم إن الكويت تعتزم أن تمتلك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة.
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