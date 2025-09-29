العالم اليوم - للرجال بعد الأربعين.. 6 علامات تنذر بـ"الخطر الخفي"

انتم الان تتابعون خبر للرجال بعد الأربعين.. 6 علامات تنذر بـ"الخطر الخفي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 06:28 مساءً - قدم أطباء، وخبراء صحيون 6 مؤشرات صحية قد تظهر لدى الرجال في منتصف العمر، ومن شأن تجاهلها أن يؤدي إلى نتائج خطيرة قد تصل حد الوفاة.

وذكرت صحيفة "التليغراف"، أن الرجال في منتصف العمر يترددون في زيارة الأطباء، إما بسبب الخجل، أو الخوف من تشخيص خطير.

وقدم أطباء 6 مؤشرات رئيسية غالبا ما تظهر عند الرجال في منتصف الأربعينات والخمسينات، ويوصون بزيارة الطبيب قبل تفاقم الأمراض الكامنة.

الزوائد الجلدية

قال جون بوكسمير، الطبيب في جامعة كولومبيا:"راقب تزايد عدد الزوائد الجلدية حول الرقبة، أو الإبط، أو في منطقة الفخذ".

وأوضح بوكسمير، أن ظهور الزوائد يصاحبه طفح جلدي في الرقبة، يظهر كخانة في الجلد وبقع داكنة مخملية تظهر على أنها أوساخ أو كدمات، مشيرا إلى أن هذه البقع تعرف طبيا باسم "الأشواك السوداء"، وهي علامة شائعة على مقاومة الإنسولين.

التعب أثناء النهار والاستيقاظ بفم جاف

وتشمل العلامات الرئيسة للتعب النهاري النعاس المستمر، وانخفاض مستويات الطاقة، أو الاستيقاظ الدائم مع جفاف في الفم.

في الآونة الأخيرة ارتفع عدد المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم، خصوصا لدى الرجال في منتصف العمر.

وأوضح ريان تشونغ، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في جامعة "كوليدج" لندن، أن هذه المشاكل راجعة إلى تراكم الدهون في مجرى الهواء، وتوتر العضلات بسبب ارتخاء أنسجة عصبية.

وينصح تشونغ بزيارة الطبيب، لأن انقطاع التنفس النومي يرتبط بأمراض مزمنة مثل السكتة الدماغية، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، والخرف.

صعوبة التبول

في حال مواجهة صعوبة في التبول، أو التبول المفرط، أو خروج دم، فهذه علامات على ضرورة زيارة الطبيب.

وقد تكون هذه أعراضا لمرض خطير مثل سرطان البروستات.

ضيق التنفس

تعرف آلام الصدر كأكبر إشارة تحذيرية لمشاكل القلب.

ونبه بوكسمير، إلى ضرورة الانتباه إلى ضيق التنفس بعد ممارسة التمارين الرياضية.

وأوضح أن ضيق التنفس قد يكون علامة على خلل خطير في القلب، سواء من الناحية الكهربائية، أو الميكانيكية.

كما أن اضطرابات التنفس قد تكون مؤشرا للإصابة بالرجفان الأذيني، الذي غالبا ما تظهر أعراضه في مرحلة الخمسينات، خصوصا لدى الرجال.

ويزيد الرجفان الأذيني خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

آلام الظهر أو الساق

وحذر بوكسمير، من تجاهل آلام الظهر، أو الساق، لأنها قد تكون مؤشرا لتدهور الأقراص الفقرية.

وأوضح:"أحيانا يتجاهل الناس بعض آلام الظهر، ويقولون إن الأمر مجرد تيبس، أو أنهم رفعوا شيئا ثقيلا، لكن مع الوقت يمكن أن تتطور تلك العلامات المبكرة إلى شيء أسوأ. بعد بضع سنوات، قد يصابون بعرق النسا".

نزيف المستقيم

أوضحت أليس موراي، استشارية جراحة القولون والمستقيم، أن الرجال يشعرون بالحرج من طلب المساعدة عند مواجهة مشاكل في الأمعاء.

ويشكل الرجال نسبة 55 بالمئة من الحالات المشخصة بسرطان الأمعاء، وهم أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض، لأنهم يتأخرون في اللجوء إلى الطبيب.

وشددت موراي على ضرورة مراقبة الأمعاء، ولون الفضلات وطبيعتها وحركتها، واللجوء إلى الطبيب في حال ملاحظة أي شيء غريب.