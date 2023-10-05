أسعار الذهب ترتفع عالميًا

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رياض - احمد صلاح - ارتفع الذهب اليوم الخميس عالميا، متجها لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة المسجلة في الفترة الماضية.

وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.

وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام، والذي سجله في الجلسة الماضية، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات، والذي لامسه أمس الأربعاء.