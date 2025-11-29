الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق العملات الرقمية صباح السبت تراجعاً هادئاً للبيتكوين دون مستوى 91 ألف دولار، وسط حالة من الحذر وانحسار السيولة، في وقت أغلقت فيه أسواق الذهب والفضة أسبوعها على ارتفاعات قوية.

البيتكوين يتراجع بهدوء تحت 91 ألف دولار وسط حذر المتداولين

وبحسب بيانات التداول، بلغ سعر البيتكوين نحو 90,682 دولاراً بانخفاض طفيف قدره 0.57%، مع نطاق تداول ضيق لم يتجاوز 550 دولاراً بين 90,563 و91,102، ما يعكس غياب الزخم الشرائي في بداية عطلة نهاية الأسبوع.



ويرى محللو الأسواق أن العملة تمر بمرحلة تجميع هادئة بعد هبوطها من مستويات 100 ألف دولار، فيما يظل الدعم اللحظي عند 90,563 دولاراً، مع أهمية الحاجز النفسي عند 90 ألف دولار، إذ إن كسره قد يدفع السعر لاختبار مستوى 89 ألفاً. أما المقاومة فتتمثل في العودة فوق 91,100 دولار لإظهار أي إشارة إيجابية.



ويشير خبراء إلى أن استمرار التداول في نطاق ضيق يعكس مرحلة "تقييم الأضرار" لدى المستثمرين، وأن أي تحرك قوي قد يعتمد على دخول "حيتان السوق" لاستغلال انخفاض السيولة خلال عطلة نهاية الأسبوع.