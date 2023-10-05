طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 207 آلاف

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:09 مساءً - وكالات _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب، لتصل إلى 207 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك أسبوع.