مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 207 آلاف

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 207 آلاف من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 أكتوبر 2023 11:09 مساءً - وكالات _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

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وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب، لتصل إلى 207 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر

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كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك أسبوع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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