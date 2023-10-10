انت الأن تتابع خبر الصراعات في الشرق الأوسط ترفع أسعار الذهب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط.

إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الدولار وعوائد السندات.

ووفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 أيلول الماضي، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية منذ خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط" الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، الامر الذي يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأميركي أمس إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.