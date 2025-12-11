الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت أحدث تقديرات فيتش سوليوشنز صورة إيجابية لأداء القطاع التصديري في الأردن خلال عام 2025، مؤكدة أن المملكة استطاعت امتصاص تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والحفاظ على زخم قوي في صادراتها، خلافا للتوقعات الأولية بحدوث تراجع حاد.

الصادرات الأردنية تمهّد لنمو اقتصادي أقوى في 2026

وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير شامل أعدّته فيتش سوليوشنز حول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2025، اطّلعت عليه المملكة.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن الأردن يُعد من أكثر دول المنطقة انكشافا على السوق الأميركية، إذ تتجه نحو 30% من صادراته إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك فقد كان التراجع في الصادرات الأميركية متواضعا للغاية مقارنة بدول أخرى.

وأرجعت المؤسسة ذلك إلى قوة القطاع الصناعي وجاذبية البيئة التصديرية، إضافة إلى استفادة الأردن من أسعار التعرفة الأميركية المنخفضة نسبيا على منتجاته، وخاصة في قطاع المنسوجات.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الأردنية نمت خلال عام 2025، وهو أداء أفضل بكثير من التوقعات.

وفي سياق متصل، لفتت فيتش إلى أن الصادرات الصينية إلى الأردن ارتفعت بنسبة 40% خلال 2025، ما يعكس تحولا في مسار التجارة بعد الرسوم الأميركية، ويعزز دور الأردن كمركز بديل لاستقبال جزء من السلع المعاد توجيهها إلى المنطقة.

وتوقعت المؤسسة أن يشهد عام 2026 أداء قويا للصادرات الأردنية مع انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، واستمرار الطلب القوي في الأسواق الأساسية.

وأكد التقرير أن معدل التعرفة الفعّال على منتجات الأردن في السوق الأميركية، البالغ 15.3% فقط، لا يزال أقل بكثير من المعدلات المفروضة على أسواق منافسة، مما يمنح الأردن أفضلية نسبية ويعزز موقعه التنافسي في قطاع المنسوجات.

واختتمت فيتش سوليوشنز بالتأكيد على أن مرونة الصادرات الأردنية في 2025 تمهّد لانطلاقة أقوى في 2026، مدفوعة بعوامل تنافسية واستقرار في الطلب الخارجي، مما يعزز نظرة إيجابية لآفاق القطاع خلال العام المقبل.