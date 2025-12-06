الرياض - كتبت رنا صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار القمح، وذلك لتأثيره المباشرعلى تكلفة الغذاء الأساسي والأمن الغذائي والميزانية المنزلية.

أسعار القمح في الأردن

ففي الأردن الذي يستهلك نحو 90 ألف طن من القمح شهريا، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في أكتوبر، عن تخفيض سعر بيع طن دقيق القمح الموحد المخصص للمخابز بقيمة 1.205 دينار، وذلك ضمن المراجعة الشهرية لكلفة إنتاج الخبز الذي سيبقى ثابتا عند الأسعار الحالية.

وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر بيع طن الطحين الموحد 171.587 دينار، بدلا من 172.792 دينار في شهر أيلول الماضي. كما تم تخفيض سعر بيع طن القمح للمطاحن ضمن مخصصاتها المعتمدة ليصبح 139.446 دينار بدلا من 140.385 دينار.

وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري بهدف الحفاظ على استقرار كلفة إنتاج الخبز على المخابز، وبالتالي تثبيت سعره للمواطن.



وتعتمد الآلية على معادلة شهرية؛ فعندما تتغير أسعار المحروقات (الديزل)، يتم تعديل سعر الطحين بشكل عكسي. حيث يتم رفع سعر الطحين في حال انخفاض سعر الديزل، ويتم خفضه في حال ارتفاع سعر الديزل، وذلك لتعويض المخابز عن أي تغير في تكاليفها التشغيلية.

هذا وارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست أمس الثلاثاء لتتعافى العقود من أدنى مستوياتها، إذ عززت مناقصة جزائرية آفاق الطلب وشعر المتعاملون بالقلق وسط تجدد التهديدات التي تواجه الشحن في البحر الأسود على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.