رئيس الوزراء: زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع إلى 9 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 11:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة قررت رفع مدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية لتتراوح بين 8 و9 أشهر، في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة عقدت خلال الأسبوع الجاري اجتماعات مكثفة لمتابعة أرصدة السلع الاستراتيجية والتأكد من كفايتها، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي آمن ويغطي فترات مستقرة.

وأضاف أن القرار يأتي برفع مدة التغطية من متوسط 6 أشهر إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر إضافية، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية ومنع أي نقص أو اضطرابات في الأسواق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجراء يستهدف دعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، وضمان عدم حدوث زيادات غير مبررة في السلع الأساسية.

