وزير المالية: زيادة 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي ضمن حزمة دعم للخدمات الصحية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 11:15 مساءً - يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة قررت منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيه للعاملين بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى الزيادات الطبيعية المقررة لباقي العاملين بالدولة، نظرًا لأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة أوسع تستهدف دعم قطاعي الصحة والتعليم في إطار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تم دراستها بعناية فائقة لضمان تحقيق أثر مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هناك توجيهات واضحة بضرورة ربط هذه الزيادات بتحسين مستوى الخدمة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية، بما يضمن استفادة العاملين من تحسين الدخول، وفي الوقت نفسه استفادة المواطنين من رفع كفاءة الخدمات.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في القطاع الطبي يبلغ نحو 650 ألف عامل، مؤكدًا أن هذه الحزمة تستهدف شريحة كبيرة من العاملين بالدولة، ضمن خطة شاملة لتحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات العامة.

