رئيس الوزراء: إجراءات أشد صعوبة إذا تجاوزت أسعار البترول 150 دولارًا

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 12:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع كبير وغير متوقع في أسعار البترول قد يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن بعض التقديرات المتشائمة تشير إلى احتمالات وصول أسعار البترول إلى أكثر من 150 دولارًا للبرميل، وهو ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة حال تحقق هذه السيناريوهات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بشكل استباقي لتفادي الوصول إلى هذه المرحلة من خلال إدارة رشيدة للموارد وتنفيذ سياسات تهدف إلى احتواء الضغوط الاقتصادية.

وشدد على أهمية ترشيد الاستهلاك والتعاون بين المواطنين والدولة، بما يسهم في تخفيف الأعباء ومساندة الجهود الحكومية لمواجهة أي تقلبات محتملة.

