نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2030 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 12:13 صباحاً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مؤتمر الطاقة الأخير جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن رؤساء كبرى الشركات العالمية أعطت رسالة ثقة قوية في السوق المصري.

وأوضح أن المؤتمر ساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي مهم في قطاع الطاقة، وإبراز قدراتها وإمكاناتها الكبيرة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمشروعات البترولية.

وأضاف أن التزامات رؤساء الشركات العالمية، والتي تشمل ضخ استثمارات جديدة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، تعكس ثقة واضحة في مناخ الاستثمار داخل مصر، وتدعم خطط التوسع في القطاع.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات المرتقبة سترفع قدرات الإنتاج، بما يسهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030.

وأكد أن انعقاد المؤتمر بهذا الحجم أسهم في جذب اهتمام شركات عالمية جديدة لدخول السوق المصرية، مما يعزز تنافسية قطاع الطاقة ويدعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

