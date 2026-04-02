نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه لمواجهة التوترات العالمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 02:07 صباحاً - يارا الجنايني أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة قررت رفع سعر توريد أردب القمح المحلي إلى 2500 جنيه، بهدف تقديم حافز أكبر للفلاحين وزيادة كميات التوريد خلال الموسم المقبل.

وأوضح أن السعر السابق البالغ 2350 جنيهًا كان مناسبًا في ضوء ظروف السوق، إلا أن المتغيرات العالمية الحالية استدعت تعزيز الحافز المقدم للمزارعين لضمان تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.

وأضاف أن رفع سعر التوريد جاء ليكون متوافقًا مع الأسعار العالمية، ويشجع على توريد كميات أكبر من القمح خلال الموسم الجديد، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل فاتورة الاستيراد.

