التموين تعلن ضوابط وأسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 02:07 صباحاً - محمد أحمد_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 58 لسنة 2026، بشأن آليات استلام القمح المحلي لموسم الحصاد 2026 وتنظيم تداوله.

وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 72 (تابع ب) الصادر في 1 أبريل 2026، على أن توريد القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية سيكون اختياريًا، ويبدأ موسم التوريد من 15 أبريل 2026 ويستمر حتى 1 أغسطس 2026.

حدد القرار أسعار شراء القمح المحلي حسب درجة النقاء، لتبلغ 2350 جنيهًا للأردب (150 كجم) بدرجة نظافة 23.5 قيراط خالي من الشوائب، و2300 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و2250 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط. يشمل القرار جميع الأصناف المزروعة محليًا، على أن يكون القمح خاليًا من الحشرات والشوائب مثل الرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

كما حدد القرار الجهات المصرح لها باستلام وتداول القمح المحلي، وتشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وتتولى هذه الجهات استلام القمح من الموردين عبر مواقع تخزين معتمدة وفق الاشتراطات الفنية التي أقرتها وزارة التموين، مع مسؤولية الكميات حتى تسليمها لشركات المطاحن.

ويأتي القرار في إطار دعم منظومة القمح المحلي، وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، وضمان انتظام عمليات التوريد والتخزين وفق أعلى معايير الجودة.

