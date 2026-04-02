التأمينات: الإعلان عن زيادة المعاشات قريبًا وبدء صرفها بداية يوليو المقبل

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في أقرب وقت ممكن.

