نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو لبحث تعزيز العلاقات والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 أبريل 2026 03:13 صباحاً - دوت الخليج_ توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء الأربعاء الأول من أبريل إلى موسكو في زيارة ثنائية، في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

