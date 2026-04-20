النفط يقفز بأكثر من 5% مع تصاعد التوترات بين أمربكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 11:11 مساءً - وكالات _ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5%، يوم الاثنين 20 أبريل، في ظل مخاوف متزايدة من انهيار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية، واستمرار تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حدٍ كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.5% لتصل إلى 95.38 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.87 دولار للبرميل، مرتفعاً 5.9%.

وكان الخامان قد تراجعا بنحو 9% يوم الجمعة، مسجلين أكبر خسارة يومية منذ 18 أبريل ، بعد إعلان إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، إلى جانب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران وافقت على عدم إغلاق المضيق مجدداً.

وقالت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز لرويترز، إن “خلال 24 ساعة فقط من إعلان الفتح الكامل يوم الجمعة، تعرضت بالفعل بعض الناقلات لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإيراني، ما زاد من مخاوف شركات الشحن بشأن مغادرة المنطقة، مضيفا أن “الأساسيات في السوق تزداد تدهوراً، إذ لا يزال ما بين 10 و11 مليون برميل يومياً من النفط الخام خارج الإمدادات”.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بينما أكدت طهران أنها سترد، ما يعزز المخاوف من استئناف المواجهات.

كما أعلنت إيران عدم مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في انطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم السبت محمّلة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد منذ أول مارس آذار.

