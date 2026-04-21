استعدادا لـ بيراميدز.. الأهلى يهزم زد بثلاثية «الشحات ومرعى» وديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:38 صباحاً - حقق فريق الفوز على زد بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتقدم زد في بداية عن طريق يوسف أسامة نبيه، قبل أن يحرز الأهلي ثلاثة أهداف متتالية عن طريق حسين الشحات "هدفين" وياسين مرعي "هدف" وانتهي الشوط بتقدم الأحمر 3-1.

 

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني واستمرت بدون تعديل حتى نهاية اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ضمن التحضير لخوض مباراة بيراميدز.

 

وحرص ييس توروب، المدير الفني، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى خاضت مباراة زد، فيما اكتفت المجموعة الثانية بتنفيذ برنامج تدريبي.

 

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية أكثر من لاعب في المباراة الودية، لا سيما اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة للفريق.

 

وقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة 48 ساعة عقب مواجهة زد الودية، على أن يستأنف تدريباته من جديد استعدادًا لمباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

 

 

 

