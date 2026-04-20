نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: وزير الطاقة مخطئ في توقعه عدم انخفاض أسعار الغاز قبل 2027 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 11:11 مساءً - _ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين حديث وزير الطاقة كريس رايت عن أن أسعار البنزين لن تنخفض قبل 2027، قائلا ​إن الأمريكيين يمكنهم توقع انخفاضها فور انتهاء حرب إيران.

وكان وزير الطاقة كريس رايت، أبلغ ‌شبكة «سي.إن.إن» أمس الأحد بأن انخفاض سعر البنزين إلى أقل من ثلاثة دولارات للجالون “قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يحدث قبل العام ​المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي، لمراسل صحيفة ذا هيل “أعتقد أنه مخطئ في ذلك. ​مخطئ تماما”، مضيفا أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار “بمجرد انتهاء ⁠هذا الأمر”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأمريكي: وزير الطاقة مخطئ في توقعه عدم انخفاض أسعار الغاز قبل 2027 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.