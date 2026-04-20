الرئيس الأمريكي: وزير الطاقة مخطئ في توقعه عدم انخفاض أسعار الغاز قبل 2027

الرئيس الأمريكي: وزير الطاقة مخطئ في توقعه عدم انخفاض أسعار الغاز قبل 2027

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 11:11 مساءً - _ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين حديث وزير الطاقة كريس رايت عن أن أسعار البنزين لن تنخفض قبل 2027، قائلا ​إن الأمريكيين يمكنهم توقع انخفاضها فور انتهاء حرب إيران.

وكان وزير الطاقة كريس رايت، أبلغ ‌شبكة «سي.إن.إن» أمس الأحد بأن انخفاض سعر البنزين إلى أقل من ثلاثة دولارات للجالون “قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يحدث قبل العام ​المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي، لمراسل صحيفة ذا هيل “أعتقد أنه مخطئ في ذلك. ​مخطئ تماما”، مضيفا أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار “بمجرد انتهاء ⁠هذا الأمر”.

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

