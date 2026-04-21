نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري يقبل سيولة بقيمة 306 ملايين جنيه في طرح صكوك سيادية اليوم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:13 صباحاً - يارا الجنايني – قبل البنك المركزي المصري المصري، نيابةً عن وزارة المالية، عروضًا محدودة في طرح صكوك سيادية محلية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 306 ملايين جنيه.

ووفقًا لبيانات الطرح، استهدفت وزارة المالية جمع 4 مليارات جنيه، بينما بلغت العروض المقبولة نحو 306 ملايين جنيه فقط من خلال 5 عروض، بمتوسط عائد مرجح 21.63%.

وسجل أدنى عائد مقبول 21.25%، وأعلى عائد 21.79%، فيما بلغ سعر العائد 21.3%.

وعلى جانب الطلب، بلغ إجمالي العروض المقدمة نحو 2.153 مليار جنيه عبر 10 عروض، بمتوسط عائد مرجح 23.06%، مع حد أدنى للعائد 21.25% وحد أقصى 26.99%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري يقبل سيولة بقيمة 306 ملايين جنيه في طرح صكوك سيادية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.