الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود اليوم في...

اطّلع على نتيجة مباراة الهلال ضد الخلود اليوم في...

بأصوات عالمية.. قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود...

بأصوات عالمية.. قائمة معلقين مباراة الهلال ضد الخلود...

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري...

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري...

جدة تترقب ليلة التتويج.. الهلال والخلود في نهائي...

جدة تترقب ليلة التتويج.. الهلال والخلود في نهائي...

موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو في قنة...

موعد مباراة إنتر ميامي ضد تورونتو في قنة...

نهائي كأس الملك يشتعل في جدة.. الهلال والخلود...

نهائي كأس الملك يشتعل في جدة.. الهلال والخلود...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي...

اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي...

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد لحسم صدارة...

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد لحسم صدارة...

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية ونظرائه في عمان وباكستان وتركيا لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية ونظرائه في عمان وباكستان وتركيا لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية ونظرائه في عمان وباكستان وتركيا لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:38 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالات هاتفية مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر بالمنطقة. 

 

وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى والتقييمات حول مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لضمان إنجاح المسار الدبلوماسي.

 

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد على أن دفع عملية التفاوض يمثل ركيزة أساسية للتوصل إلى تفاهمات ملموسة تضمن تثبيت وقف إطلاق النار وخفض حدة التصعيد وإنهاء الحرب، حيث توافقت الرؤى على أن الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات وتجنيب الإقليم مخاطر مزيد من عدم الاستقرار.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق