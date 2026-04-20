شراكة بين شنادير إلكتريك وباراجون أدير لإطلاق  برنامج «AI 100» في AI Campus

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 11:11 مساءً - حمدي أحمدي _ أطلقت شركة باراجون أدير برنامج “AI 100” في AI Campus أول مركز للذكاء الاصطناعي في مصر بمشروع سمو بوليفارد SUMOU BLVD بالشراكة معPlug & Play Tech Center وشنايدر إلكتريك.

يقع “AI Campus” مركز الذكاء الاصطناعي في منظومة حضرية متكاملة، حيث تم تصميمه كمنصة مفتوحة وتعاونية مصممة لتحقيق نمو طويل الأمد. ويعزز المركز التعاون بين مختلف القطاعات، مع خطط لإطلاق شراكات وبرامج ومبادرات جديدة خلال المراحل المقبلة.

يعكس هذا النموذج المتطور مكانة مركز الذكاء الاصطناعي كمركز ديناميكي للابتكار، مصمم لتوسيع نطاق تأثيره واستقطاب المزيد من الأفكار والشركاء والفرص بشكل مستمر.

ويقوم مركز الذكاء الاصطناعي على ثلاث ركائز استراتيجية هى: الذكاء الاصطناعي والابتكار، والتعليم، وكفاءة الطاقة، وانطلاقًا من هذه الأسس، تم تصميم برنامج “AI 100″، وهو مبادرة استراتيجية تمتد لأربع سنوات، لتحديد وتطوير ورعاية منظومة تضم 100 شركة ناشئة في مرحلة النمو تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي في مصر بحلول عام 2030.

يقدم البرنامج معسكرات تدريبية مكثفة، وورش عمل متخصصة في قطاعات الصناعة والاستثمار، وبرامج تطبيقية في الذكاء الاصطناعي، ومسارات لرفع الجاهزية الاستثمارية، إلى جانب التفاعل المباشر مع مركز الذكاء الاصطناعي في سمو بوليفارد لدمج الأطراف المعنية بسلاسة ضمن المنظومة.

يهدف البرنامج إلى تأهيل هذه الشركات الناشئة لتكون مستأجرين رئيسيين مستقبليين في مركز الذكاء الاصطناعي، ما يعزز دوره كمركز محوري لمنظومة الذكاء الاصطناعي في مصر.

من جهته، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون أدير، إن مجمع الذكاء الاصطناعي في سمو بوليفارد يمثل نقطة تحول لمصر؛ حيث يلتقي الابتكار بالاستدامة في بيئة تتجاوز الحدود التقليدية.

أضاف، “بالتعاون مع Plug & Play Tech Center، فإن الشركة لا تبني مجرد بنية تحتية، بل تصيغ نظاماً بيئياً مرناً قادراً على استيعاب الشركاء المتنوعين والتطور مع الفرص العالمية.”

وأوضح رزق، أنه لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، أطلقت الشركة برنامج AI 100 ليكون المحرك الرئيسي لجذب الشراكات الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن التعاون مع شنايدر إلكتريك بمثابة الخطوة الأولى في هذه الاستراتيجية التوسعية، حيث نضع حجر الأساس لسلسلة من التحالفات العالمية التي ستوحد التكنولوجيا المتقدمة مع البنية التحتية المستدامة، ما يجعل من المشروع نموذجاً متكاملاً للتناغم بين الابتكار التقني والعمراني في إطار المدن الذكية.

من جانبه، قال المهندس سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة على نطاق واسع وبأثر ملموس.

وأكد أن مركز الذكاء الاصطناعي، الذي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة كفاءة الطاقة، سيُمثّل نموذجًا حيًا تتكامل فيه أنظمة الطاقة الذكية لدفع الابتكار وتعزيز الاستدام.

فيما قالت كريمة الحكيم، المدير الإقليمي لشركة Plug & Play Tech Centre في مصر، إن مجمع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادرات مثل برنامج ‘AI 100’، سيكون بمثابة محفز رئيسي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

أضافت، “ومن خلال دمج الشركات الناشئة والمؤسسات المصرية ضمن شبكتنا العالمية، نعمل على بناء منظومة قائمة على التعاون، تسرّع وتيرة الابتكار، وتمكّن رواد الأعمال، وتحول الكفاءات المحلية إلى منافسين على المستوى العالمي”.

