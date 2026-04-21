الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في...

صعود محدود لأسعار القمح عالميًا بـنسبة 1.1% رغم وفرة الإمدادات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:14 صباحاً - _ ارتفعت العقود الآجلة للقمح في يورونكست – باريس، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتدهور الأحوال الجوية في مناطق زراعة المحاصيل بالولايات المتحدة، إلى جانب انتعاش أسعار النفط في ظل تصاعد الشكوك بشأن استمرارية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

 

ورغم هذا الارتفاع، ظلت المكاسب محدودة بفعل استقرار سعر صرف اليورو أمام الدولار، بالإضافة إلى وفرة الإمدادات العالمية من القمح، وهو ما حدّ من وتيرة الصعود.

 

وصعدت عقود قمح الطحين تسليم مايو بنحو 1.1% بنهاية جلسة التداول، لتسجل 193.50 يورو للطن (نحو 228.08 دولار)، متعافية من أدنى مستوياتها في شهرين عند 190.50 يورو، الذي سجلته نهاية الأسبوع الماضي.

 

كما تأثرت تحركات السوق بعوامل فنية، مع اقتراب انتهاء أجل أقرب العقود استحقاقًا، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تمركزهم في السوق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

