نعرض لكم الان تفاصيل خبر صعود محدود لأسعار القمح عالميًا بـنسبة 1.1% رغم وفرة الإمدادات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:14 صباحاً - _ ارتفعت العقود الآجلة للقمح في يورونكست – باريس، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتدهور الأحوال الجوية في مناطق زراعة المحاصيل بالولايات المتحدة، إلى جانب انتعاش أسعار النفط في ظل تصاعد الشكوك بشأن استمرارية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم هذا الارتفاع، ظلت المكاسب محدودة بفعل استقرار سعر صرف اليورو أمام الدولار، بالإضافة إلى وفرة الإمدادات العالمية من القمح، وهو ما حدّ من وتيرة الصعود.

وصعدت عقود قمح الطحين تسليم مايو بنحو 1.1% بنهاية جلسة التداول، لتسجل 193.50 يورو للطن (نحو 228.08 دولار)، متعافية من أدنى مستوياتها في شهرين عند 190.50 يورو، الذي سجلته نهاية الأسبوع الماضي.

كما تأثرت تحركات السوق بعوامل فنية، مع اقتراب انتهاء أجل أقرب العقود استحقاقًا، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تمركزهم في السوق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صعود محدود لأسعار القمح عالميًا بـنسبة 1.1% رغم وفرة الإمدادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.