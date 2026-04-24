مدبولي: أسعار الطاقة لن تعود لمستويات ما قبل الحرب.. والتعافي قد يمتد حتى نهاية 2026

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 12:08 صباحاً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن أسعار الطاقة والوقود لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب حتى في حال انتهاء الصراع، وفقًا للسيناريوهات المتفائلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ذلك يعود إلى التأثيرات التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في عدد من الدول، والتي تحتاج إلى وقت للتعافي قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن عودة التوازن لأسواق الطاقة قد تستغرق حتى نهاية عام 2026، ما يستوجب استمرار سياسات ترشيد الاستهلاك.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي