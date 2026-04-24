نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: لا صحة لتعثر آلاف المصانع.. والصناعة المصرية في “عصرها الذهبي” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 24 أبريل 2026 01:05 صباحاً - دوت الخليج_ نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ما يتم تداوله بشأن تعثر آلاف المصانع، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يعمل بصورة مستقرة.

وأوضح أن الحكومة ناقشت هذا الملف مع المجموعة الاقتصادية واتحاد الصناعات، وتم التأكيد على استمرار توفير الاحتياجات الدولارية والمواد الخام والطاقة للمصانع، ما ساعد على رفع الطاقة الإنتاجية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الصناعة المصرية تمر بمرحلة وصفها بـ“العصر الذهبي”، في ظل الإجراءات الداعمة والمناخ الاستثماري الحالي.

