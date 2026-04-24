الأوقاف تنفذ ٣٢٩١ درسًا منهجيًا و٢٠٣٦ منبرًا ثابتًا و٢٠٨٨٠ برنامجًا تثقيفيًا للطفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 12:29 صباحاً -

نفذت وزارة الأوقاف برنامجها الدعوي والتوعوي خلال الأسبوع من السبت الموافق ١٨/ ٤/ ٢٠٢٦م إلى الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٦م، في إطار خطتها لتعزيز الوعي الديني الرشيد، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ونشر الفكر الوسطي المستنير بجميع محافظات الجمهورية.

وشهد الأسبوع تنفيذ (٥٦٣) مجلسًا للفقه بعدد (٦) مديريات هي: (محافظة مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس)، إلى جانب تنفيذ (٢٦) مجلسًا للفقه للواعظات بعدد (١٠) مديريات هي: القاهرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، البحيرة، المنيا، أسيوط.

كما نفذت الوزارة (٣٢٩١) درسًا منهجيًا للأئمة بجميع المديريات، و(٨٩) درسًا منهجيًا للواعظات بعدد (١٣) مديرية هي: (القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية – المنوفية – المنيا – أسيوط – بني سويف – سوهاج – الفيوم – الإسكندرية – كفر الشيخ).

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، نفذت الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل في (٢٠٨٨٠) مسجدًا يوم الخميس بعد صلاة العصر، كما نفذت الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة.

وشمل النشاط الدعوي تنفيذ (٦٣٠) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة العصر بمديريات (محافظة مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس)، إلى جانب تنفيذ (٢٠٣٦) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

كما تم تنفيذ المجالس العلمية بعدد (٣٨٣) بجميع المديريات الإقليمية عدا المديريات الحدودية، إلى جانب تنفيذ (٢٧) ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون المؤسسي، نفذت الوزارة ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما نفذت (٣) قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة الموافق ١٧/ ٤/ ٢٠٢٦م، إلى جانب تنفيذ (٢٦) قافلة دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (١٠٠) واعظة.

كما تم تنفيذ القوافل الدعوية النائية بالمناطق الحدودية: (محافظة مطروح – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الوادي الجديد)، وتنفيذ مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى بعدد (٢١٢١) مسجدًا.

وشهد الأسبوع أيضًا تنفيذ المساجد المحورية بعدد (٣٩٢٦) بجميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة، نفذت الوزارة قوافل الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعدد (١٠١٤) بجميع المديريات، كما نفذت (٤٧٩) ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما تم تنفيذ قوافل الرحمة والمواساة بعدد (٨) قوافل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي بالمديريات الإقليمية.

ومن المقرر تنفيذ عدد (١٦٠) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة بجميع المديريات الإقليمية، وعدد (١٠٠) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالمديريات الإقليمية.