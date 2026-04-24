الزمالك يهزم بيراميدز بهدف خوان بيزيرا ويعزز صدارته للدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 12:29 صباحاً - حقق فريق الزمالك فوزاً مهماً على نظيره بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج من الدوري المصري.

وسجل البرازيلي خوان بيزيرا هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 83 بعد تمريرة سحرية من زميله الأنجولي شيكوبانزا.

وألغى محمد الغازى حكم مباراة الزمالك وبيراميدز هدفاً للأنجولي شيكوبانزا فى الدقيقة "90+1" بداعى التسلل.

بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك صدارته لترتيب جدول الدوري المصري برصيد 49 نقطة بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 44 فى المركز الثاني.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز فى الدورى

- حراسة المرمى : مهدي سليمان.

- خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

- خط الوسط : محمد إسماعيل - محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

- خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع ومحمد السيد وشيكو بانزا وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود مرعي - وليد الكرتي - يوسف أوباما - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - مروان حمدي.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غدا الخميس فى الدورى المصرى.

ويضم طاقم التحكيم محمد الغازي حكم ساحة ومحمود أبو الرجال مساعد أول، ويوسف البساطي مساعد ثاني، ومحمد العتباتي حكم رابع، ومحمد الشناوي حكم فيديو، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.