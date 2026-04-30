الاقتصاد الأمريكي ينمو 2% في الربع الأول بدعم الإنفاق الحكومي

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 11:03 مساءً - _ تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بانتعاش الإنفاق الحكومي عقب انتهاء تعطل الأنشطة، إلا أن هذه الدفعة قد تكون مؤقتة في ظل ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، بما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر.

وأظهرت التقديرات المسبقة الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2% خلال الربع الأول.

وجاء ذلك مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، بعدما أدى انكماش الإنفاق الحكومي حينها إلى اقتطاع 1.16 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، في أكبر تأثير سلبي منذ الربع الأول من عام 1994.

