اتحاد الكرة ينفي رسميًا مخاطبة “فيفا” لطلب إلغاء الهبوط بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 10:27 مساءً -

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لطلب إلغاء نظام الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وشدد الاتحاد على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً، موضحًا أن الخطاب المتداول مزيف ولم يصدر عن أي جهة رسمية داخل الاتحاد، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة داخل الوسط الرياضي.





وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى أن لوائح “فيفا” تؤكد أن نظام الصعود والهبوط يعد أحد الركائز الأساسية لضمان العدالة والتنافسية داخل المسابقات الكروية، ولا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود ووفق ظروف استثنائية قهرية.

كما أوضحت اللوائح أن أي استثناء من تطبيق الهبوط يكون بصفة مؤقتة ولمدة موسم واحد فقط، وبناءً على طلب رسمي من الاتحاد المحلي وموافقة “فيفا”، وليس كإجراء ممتد أو دائم لمواسم متعددة.

وتشدد القواعد المنظمة على أهمية الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، باعتباره أساسًا لاستقرار ونزاهة البطولات، مؤكدة أن إلغاء الهبوط دون مبررات قوية ينعكس سلبًا على القيمة التنافسية للمسابقات.

ويأتي هذا التوضيح من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ليؤكد التزامه الكامل باللوائح الدولية المنظمة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لترويج معلومات غير دقيقة بشأن مستقبل نظام الدوري.