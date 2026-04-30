رئيس العامة للاستعلامات يلتقي 108 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 10:27 مساءً -

عقد السفير علاء يوسف؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، لقاءً موسعًا مع عدد من أبرز مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمده في مصر، شارك فيه 108 مراسلا واعلاميا يمثلون 83 مؤسسة اعلامية دولية، وذلك في إطار تبادل الآراء حول عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، وسبل تطوير الخدمات المُقدمة لهم بما يضمن نقل صورة دقيقة وموضوعيه عن تطورات الاوضاع في مصر ومواقفها تجاه القضايا الاقليمية والدولية.

وحرص السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على إبراز أوجه التعاون والتواصل القائم بين المركز الصحفي للمُراسلين الأجانب التابع الهيئة العامة للاستعلامات ووسائل الإعلام الأجنبية ومُمثليها في مصر، مُشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية ومُمثليها في مصر.

وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سيعمل على فتح قنوات تواصل مستدامة مع مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لتيسير تدفق المعلومات إليهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، بما يُساهم في مواجهة تحديات سرعة انتشار المعلومات ومواجهة انتشار الأخبار المُضللة.

واستمع السفير علاء يوسف؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى مقترحات مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تطوير منظومة العمل، و مايواجهونه من تحديات خلال أداء عملهم في مصر وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أهمية الحوار مع مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية لتقديم أفضل السبل لمعاونتهم في أداء عملهم.

وأكد السفير علاء يوسف؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن اللقاءات مع مُمثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، ستستمر خلال الفترة القادمة، وسيجري عقدها بشكل دوري في إطار تعزيز آليات التواصل المُباشر معهم، بما يعزز التعاون المشترك ويسهم في دعم رسالتهم الاعلامية داخل مصر.