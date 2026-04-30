بعد إنتظار لعقود.. كنائس تجيز الزواج من طوائف أخرى بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 10:27 مساءً - في خطوة طال انتظارها لتنظيم أوضاع الأحوال الشخصية للمسيحيين، كشف مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان عن ملامح واضحة لتعريف الزواج المسيحي وضوابطه، مؤكدًا أنه رباط ديني مقدس لا يُترك للاجتهاد، بل تحكمه قواعد صارمة تضمن استقرار الأسرة.

تعريف حاسم للزواج

ونص مشروع القانون فى المادة 10 من فصل أركان الزواج وشروطه على أن الزواج المسيحى هو ارتباط دينى يتم بين رجل واحد وامرأة واحدة، بهدف تكوين أسرة مستقرة، على أن يكون الطرفان مسيحيين ومستوفيين الشروط القانونية، ويعد هذا التعريف خطوة مهمة لتوحيد المفاهيم بين الطوائف المختلفة.

المادة العاشرة من فصل أركان الزواج وشروطه

اختلافات بين الطوائف

وأوضح القانون أن الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريانية والأرمنية تجيز الزواج بين أتباعها مع تطبيق شريعة الطائفة التي يتم فيها العقد، بينما شدد على أن الزواج في الكنائس الأرثوذكسية لا يجوز إلا بين متحدي الطائفة والملة، وهو ما يعكس تمسك الكنيسة الأرثوذكسية بخصوصيتها العقائدية.

شروط الصحة الدينية

واشترط المشروع أن يتم الزواج وفق الطقوس الدينية المعترف بها، وبرضاء الطرفين، وبحضور رجل دين مختص، مع التأكيد على ضرورة خلو الزواج من الموانع الدينية، وإلا اعتُبر غير صحيح.

رسالة القانون

يعكس هذا التنظيم توجهًا واضحًا نحو ضبط العلاقات الأسرية داخل المجتمع المسيحي، وتقليل النزاعات الناتجة عن اختلاف التفسيرات، مع الحفاظ على العقيدة الدينية لكل طائفة.