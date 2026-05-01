فايزر تستعرض خطط توسيع التعاون مع هيئة الدواء المصرية لدعم توطين المستحضرات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 12:13 صباحاً - دوت الخليج_ عقد د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة Pfizer برئاسة د. عمرو سيف، المدير الإقليمي للشركة في مصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الدواء، ودعم جهود تطوير المنظومة الدوائية في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد د. علي الغمراوي أهمية تعزيز بيئة الاستثمار الدوائي في مصر، ودعم الابتكار، وتوطين صناعة الدواء، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تواصل جهودها لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في قطاع الدواء، بما يسهم في دعم نقل الخبرات وتبادل المعرفة، وتطوير المنظومة لتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار الدوائي، تضمن التوازن بين دعم الابتكار وضمان مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركة فايزر اعتزازهم بالشراكة الممتدة مع هيئة الدواء المصرية، مشيرين إلى أن مصر تُعد من الأسواق المحورية في المنطقة.

وأعربت الشركة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات بناء القدرات، والتدريب، وتبادل الخبرات التنظيمية، بما يدعم تطوير منظومة الدواء ويعزز إتاحة العلاجات المبتكرة للمرضى.

وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية وشركة فايزر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل دعم برامج التوعية الصحية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع الدوائي.

كما استعرض ممثلو شركة فايزر رؤيتهم بشأن توسيع آفاق التعاون مع الهيئة، بما يدعم توطين المستحضرات وتعزيز إتاحة المستحضرات الدوائية ذات الجودة والفعالية والأمان للمرضى.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، ويعزز كفاءة واستدامة المنظومة الدوائية.

