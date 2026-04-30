فيتش: لا تأثير على الأمد القريب لخروج الإمارات من أوبك

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 أبريل 2026 11:03 مساءً - – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ​اليوم الخميس، إن ‌قرار الإمارات الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا ​الأسبوع لن يؤثر ​على مؤشراتها الاقتصادية على الأمد ⁠القريب، في ظل ​القيود الحالية المفروضة على ​صادراتها النفطية.

وقال بول جامبل رئيس قطاع التصنيفات السيادية للشرق الأوسط ​في فيتش خلال ​ندوة عبر الإنترنت مشيرا إلى الإغلاق ‌الفعلي ⁠لمضيق هرمز “على الأمد القريب، لن يشكل ذلك فرقا على الإطلاق”.

وأضاف أنه ​بمجرد إعادة ​فتح ⁠المضيق بالكامل، يتوقع أن تزيد الإمارات ​صادراتها النفطية، إذ ​لن ⁠تكون مقيدة بقرارات أوبك، وهو ما قد يعود ⁠بالنفع ​على الميزانية ​العمومية للدولة.

