نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تخافوا.. تنويه عاجل وهام من مترو الأنفاق لسكان هذه المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنوه الهيئة القومية للأنفاق بأنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب قد تم تحديد موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق، وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري) كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث للمترو.

ويوافق ذلك يوم الأحد المقبل 17/9/2023 اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

وتهيب الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.