الرئيس السيسي للمصريين: "الظروف صعبة صحيح.. وأنا منكم وحاسس بيكم"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا شك أن الظروف صعبة صحيح، بس خلوا بالكم يعني بقالنا 4 سنين في ظروف صعبة جدا، سنتين منهم الدنيا كلها والعالم كله علشان موضوع كورونا واللى حصل، وسلاسل الإمداد تأثرت تأثرا كبيرا والعالم والاقتصاد كله توقف لكن إحنا متوقفناش علشان إحنا ورانا حلم كبير قوي شغالين فيه، وكنا نامل إن الأمور أحسن لكن جت أزمة تانية كبيرة وكان ليها تاثير كبير وحاولنا بظروفنا الاقتصادية الصعبة اللى بقول فيها لكم افتكروا كويس لما عملنا خطة الإصلاح الاقتصادي قلنا إذا نجحنا فيها ننطلق لآفاق أفضل كان معدل النمو متقدم وصلت الى 5.8 % وكنا نامل اكتر من كده".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عددا من المشروعات بمحافظة بنى سويف: "أزمة ما زالت مستمرة حتى الان "حرب أوكرانيا" ..احنا بنتكلم في كل سنة مش عاوز أقول ارقام لكن ممكن أقول رقم ممكن ننتبه ان احنا بنستورد كميات كبيرة من القمح والذرة وزيت الطعام وارتفاع اسعارهم كان ليهم تاثير كبير حاولنا كدولة ان الأسعار متنعكس بقوة على الناس وتمثل الثمن الحقيقى بتاعها".

تابع الرئيس: "بتكلم عن 10 مليون طن قمح لو الطن الواحد زاد 100 دولار احنا بنتكلم في ارقام كبيرة علشان نوفر عيش الخبز،.. بقول الكلام ده ليكم لما بقول ان انا منكم وحاسس بيكم".