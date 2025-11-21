لجنة نيوزيلاندا تبدأ التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - فتحت سفارات وقنصليات مصر في 14 دولة أبوابها أمام الناخبين المصريين في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الثانية، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة.

وكانت لجنة نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج للمرحلة الثانية، فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تفتح باب التصويت، وذلك فى الساعة التاسعة صباح الجمعة الذى يوافق الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وتلت نيوزيلندا سفارة مصر فى أستراليا، التي أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2025 فى تمام التاسعة صباحًا بتوقيت أستراليا.

وفي الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة، فتحت سفارات وقنصليات مصر في الصين وتايوان وهونج كونج والفلبين وماليزيا وسنغافورة أبوابها أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت تلك الدول.

وفي الساعة الرابعة صباحاً فتحت سفارات وقنصليات مصر في إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند أبوابها أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت تلك الدول.

محافظات المرحلة الثانية

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة، هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، بالإضافة إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء.

كما تضم هذه المرحلة أكثر من 1316 مرشحاً على النظام الفردي، إلى جانب 142 مقعداً مخصصة للقائمة.

وتجري المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.