نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يوافق على طلب عمل 35 إماما في شمال سيناء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافق وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، على طلب عمل 35 إمامًا من الأئمة الجدد في شمال سيناء.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الإثنين، بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمد متولي الشعراوي) بمسجد النور العباسية بالقاهرة.
والأئمة هم:
1. أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية
2. مصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية
3. أحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء
4. محمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية
5. أحمد رضا السيد السيد - الشرقية
6. إسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة
7. عبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم
8. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية
9. محمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية
10. محمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية
11. عوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية
12. أحمد محمد أحمد محمد - قنا
13. محمد جابر صالح سيد - بني سويف
14. إسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية
15. أحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية
16. محمد ثروت سلامه أبو حامد - بني سويف
17. أحمد السيد حسن سليمان - الشرقية
18. أحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج
19. محمد على تمساح عطا - قنا
20. أحمد فهمى بكر محمد - الشرقية
21. محمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا
22. محمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية
23. خالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة
24. عمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة
25. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية
26. محمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية
27. محمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية
28. عبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج
29. حمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية
30. حسام أشرف محمد محمد - المنوفية
31. محمود السيد محمود على - الأقصر
32. محمود صلاح أحمد سليمان - قنا
33. أحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف
34. مصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية
35. إسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية