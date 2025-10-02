الرياض - كتبت رنا صلاح - تفقد اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، مدرسة أميرالد الدولية، ورافق المحافظ خلال جولته طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وأحمد تاج مدير إدارة جنوب التعليمية، والدكتورة لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، و سيد حفيلة رئيس مجلس إدارة المدرسة.

محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية على المدارس الحكومية والخاصة لمتابعة انتظام سير الدراسة

وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد، على متابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس الحكومية والخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، وخلال جولته، تفقد المحافظ الفصول الدراسية لمتابعة انتظام الحصص الدراسية ومستوى الانضباط داخل المدرسة.

كما حرص على التفاعل مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم حول المناهج والأنشطة التعليمية، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة اليومية لانتظام العملية التعليمية داخل المدارس، وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف مراحلها سواء داخل المدارس الحكومية أو الخاصة والدولية.

وشدد المحافظ على أهمية دور إدارات المدارس والمعلمين في غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب والاهتمام بالأنشطة التربوية إلى جانب العملية التعليمية.