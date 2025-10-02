الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق العديد من المنافسات القوية اليوم الخميس 2 أكتوبر، حيث تشهد الساحة الكروية مباريات قليلة في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ويترقب العديد من المواطنين مباريات الدوري المحلي أو العالمي لمتابعة سلسلة الانتصارات والهزائم بين الأندية.

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة

وفي الدوري الأوروبي تنطلق عدة مواجهات قوية، يمكن التعرف على مواعيدها والقنوات الناقلة على النحو التالي:.

أولا تنطلق مواجهة قوية بين روما ضد ليل، في تمام الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 HD.

تنطلق مواجهة قوية بين فينورد ضد أستون فيلا، في تمام الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة على عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

تنطلق مواجهة قوية بين ليون ضد سالزبورغ في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن عشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

أما في دوري المؤتمر الأوروبي تنطلق العديد من المواجهات يمكن متابعتها من خلال التالي:.

أولا تنطق المواجهة القوية بين دينامو كييف ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنطلق المواجهة القوية عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD.

فيورنتينا ضد سيجما أولوموك في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة على عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD.

القنوات الناقلة للمباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر