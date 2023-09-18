نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ائتلاف "أمهات مصر” يطالب التعليم بإخراج تابلت الثانوية العامة من منظومة الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك مطالبات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة دفعة 2024 بتخريج جهاز التابلت من منظومة الوزارة حتى يستطيع الطلاب الدخول علي المنصات واليوتيوب والإنترنت بشكل عام.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن مطالب أولياء الأمور جاءت لأن أن الطلاب لا يمتحنون على جهاز التابلت، وبالتالي يستفيدون منه بالدخول على المنصات.

ونقلت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، رسالة إحدى أولياء الأمور من الأمهات لها: "بعد اذنك يا أستاذه عبير، فيه موضوع مهم عايزين الوزير ياخد قرار فيه، دلوقتي الصف الثالث الثانوي مفيش أي إمتحانات ليهم تاني علي التاب، وأغلب الأولاد بيكون عندهم حصص اون لاين وفيديوهات علي اليوتيوب، عايزين قرار جرئ من سياده الوزير إننا نخرج التاب برا المنظومة والأولاد تستفيد بيه في الاون لاين ودخول المنصات وبكده نبقي استفدنا من التاب بدل رميته كده".

وأشارت عبير إلى أن أغلب طلاب الثانوية العامة بدأوا في الحصول على الدروس الخصوصية في السناتر من ما يقرب الشهر، وبدأوا للاستعداد للعام الدراسي الجديد، فضلا عن شراء مستلزمات المدارس والكتب الخارجية لجميع المراحل التعليمية.