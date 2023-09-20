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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. كل ما تريد معرفته عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

البنك المركزي المصري، اجتماع البنك المركزي، يترقب الكثير من الأشخاص موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث ينتظر الكثير منهم آخر التطورات بخصوص سعر الفائدة.

حيث سيتم تحديد السعر الفائدة الجديد خلال الاجتماع المقبل وستكون بالرفع أو تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يتم اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، وتشير بعض التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الأشهر الثلاثة الماضية.

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موعد اجتماع البنك المركزي

رسميا.. كل ما تريد معرفته عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى بعد غد يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، لتحديد أسعار الفائدة بعد ماكان قد تم رفعها فى اجتماع شهر أغسطس الماضى، بـ100 نقطة أساس لتصبح 19.25%، وتم رفعها في البنك ب 300 نقطة أساس منذ بداية العام، و800 نقطة أساس خلال العام الماضى.

تثبيت سعر الفائدة

وكان متوسط ​​التوقعات أن يُبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25%، ويكون السعر على الإقراض عند 20.25% في وقت انعقاد لجنة السياسة النقدية في الموعد المقرر لها.

زيادة معدل التضخم

رسميا.. كل ما تريد معرفته عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

ووصل معدل التضخم إلى مستوى عالي في شهر أغسطس الماضي حيث كان قد بلغ 37.4%، وكان قد وصل أيضًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين، في يوليو، ويونيو، وارتفع معدل التضخم إلى 1.6% في أغسطس، وكان أقل من 1.9% في يوليو، ووصل إلى 2.08% في شهر يونيو، فيما تراجع معدل التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى إلى 40.4% على أساس سنوى فى أغسطس مقابل 40.7% خلال يوليو.

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أسباب تثبيت سعر الفائدة

البنك المركزي المصري

ويشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن الأسباب الرئيسية وراء تثبيت أسعار الفائدة هي أن معدلات التضخم الأحدث جاءت الشهر الماضي أقل من المتوقع وأن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الأسواق الموازية، حيث يواصل سعر الجنيه المصري الاستقرار عند 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس الماضي.

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ارتفاع متوقع

ويوضح بعض الخبراء إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في سعر الفائدة من قبل البنك المركزى خلال اجتماعى شهر نوفمبر أو ديسمبر مع نهاية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 2 و3%، من أجل الاستعدادا لإتمام إجراءات مراجعة صندوق النقد.