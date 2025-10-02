نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم التيسير والراحة لجمهور الركاب، عن تعديل مواعيد قيام بعض القطارات على خطوطها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، على النحو التالي:

قطار 762 (تحيا مصر) البصيلي / رشيد: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:35 صباحًا.

قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 07:55 صباحًا بدلًا من الساعة 07:50 صباحًا.

قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 06:25 صباحًا بدلًا من الساعة 07:10 صباحًا.

قطار 4204 (تحيا مصر) القصابي بحري / البصيلي: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:15 صباحًا.

ويتم تنفيذ هذه التعديلات وفق الجداول المرفقة، حيث تؤكد الهيئة حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.