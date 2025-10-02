أخبار مصرية

تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل 1/5
  • تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل 2/5
  • تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل 3/5
  • تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل 4/5
  • تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل مواعيد بعض القطارات من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم التيسير والراحة لجمهور الركاب، عن تعديل مواعيد قيام بعض القطارات على خطوطها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، على النحو التالي:

قطار 762 (تحيا مصر) البصيلي / رشيد: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:35 صباحًا.

قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 07:55 صباحًا بدلًا من الساعة 07:50 صباحًا.

قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 06:25 صباحًا بدلًا من الساعة 07:10 صباحًا.

قطار 4204 (تحيا مصر) القصابي بحري / البصيلي: تعديل موعد القيام ليصبح الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:15 صباحًا.

ويتم تنفيذ هذه التعديلات وفق الجداول المرفقة، حيث تؤكد الهيئة حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

25eb76c795.jpg
3dcffcf9ec.jpg
2de9d28456.jpg
5f52605515.jpg
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا