عاجل- مدبولي يتابع برنامج الطروحات الحكومية ويوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتابع برنامج الطروحات الحكومية ويوجه بالإسراع في تنفيذ المشروعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

توجيه بالإسراع في الطروحات

أكد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع خطوات الانتهاء من المشروعات المقرر طرحها، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الالتزام بالجدول الزمني المخطط لبرنامج الطروحات.

قطاعات اقتصادية متنوعة

استعرض الاجتماع الموقف النهائي لطرح عدد من الشركات والمشروعات في قطاعات:

الاتصالات

البنوك

البتروكيماويات

الأدوية والتعدين

البترول والغاز

السياحة والمطارات

العقارات

طروحات شركات القوات المسلحة

كما تناول الاجتماع متابعة إجراءات طرح عدد من شركات جهاز الخدمة الوطنية، ومنها:

الشركة الوطنية للوقود ومشتقاته وخدماته

الشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"

الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق

شركة "شل أوت"

شركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية

أهمية البرنامج للاقتصاد الوطني

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن برنامج الطروحات الحكومية يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الملكية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والإفصاح في إدارة الشركات.