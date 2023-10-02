أحمد جودة - القاهرة - الموعد النهائي لجمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. تفصلنا أشهر قليلة عن انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، بدأ المرشحين بجمع التوكيلات.

وفي هذا الشأن تستعرض لكم بوابة الفجر الالكترونية كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

الموعد النهائي لجمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .. إن المدة المحددة لجمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024، فإنّه تمّ دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات يوم 25 سبتمبر 2023، بينما كانت فترة تلقي طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر، وحتى 14 من الشهر نفسه لعام 2023، ووفقًا لهذه المواعيد، تكون الأيام المخصصة لجمع التوكيلات 20 يومًا.

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الموعد النهائي لجمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024 رسميا (اعرف التفاصيل)

عناوين مكاتب التوثيق الموكلة بجمع توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024

مكتب توثيق سوق العبور: طريق مصر إسماعلية_ داخل سوق العبور.

مكتب توثيق الشروق: عمارة 87 بجوار مدرسة نبويه موسى طريق المشتل ميدان النافورة.

مكتب توثيق المرج ثان: مؤسسة سيد جلال - مؤسسة الزكاة.

مكتب توثيق مدينة نصر ثان: 17 شارع أسماء فهمي- أرض الجولف.

مكتب توثيق مدينة نصر أول: 93 شارع جمال الشيال _ الحي السابع مدينة نصر خلف المحكمة.

مكتب توثيق الزاوية الحمراء: شارع منشية الجمل - مبنى الحزب الوطني القديم.

مكتب توثيق روض الفرج: أول شبرا جزيرة بدران.

مكتب توثيق الزيتون: 69 شارع المطرية.

مكتب توثيق مدينتي: داخل مبنى الخدمات بمدينتي بجوار موقف الاتوبيس وقسم شرطة مدينتي.

مكتب توثيق النزهة: 6 شارع عثمان غالب - مصر الجديدة.

مكتب توثيق مدينة نصر المطور: بجوار السراج مول مدينة نصر متفرع من عباس العقاد.

مكتب توثيق سيارات مصر الجديدة: مبنى إدارة مرور مصر الجديدة.

مكتب توثيق بدر: المجاورة الثانية مدينة بدر.

مكتب توثيق الرحاب: داخل نادي الرحاب - مدينة الرحاب بجوار السنترال.

مكتب توثيق المطرية: 8 شارع ولي العهد خلف المخابرات.

مكتب توثيق بركة الحاج: نادي بركة الحاج.

مكتب توثيق حدائق القبة: عمارة (خ) الخبراء العباسية.

مكتب توثيق مدينة نصر ثالث: مبني الوايلي - أمام نادي المقاولون العرب على مقربه من ميدان العباسية.

مكتب توثيق عين شمس: مساكن الوادي بلوك 3 شارع 6 أكتوبر.

مكتب توثيق الباستين: شارع الجزائر خلف كارفور.

وزارة العدل: مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية.

مكتب توثيق السيدة زينب: شارع أمين سامي- عمارة العرايس.

مكتب توثيق 15 مايو: حي 9 رجال الأعمال مجاورة 3.

مكتب توثيق المقطم: أمام عمارات الأمراء شارع 9.

مكتب توثيق البساتين المطور: 311 البساتين الشرقية

مجلس الشعب: مبنى مجلس الشعب.

مكتب توثيق الأزبكية: 14 شارع المهدي من شارع الجمهورية - وسط البلد.

مكتب توثيق الأسمرات: أعلى البريد.

مكتب توثيق الترجمان: موقف الترجمان السبتية.

مكتب توثيق حلوان المطور: مدينة الطيران خلف مستشفى الحميات - حلوان.

الأحوال الشخصية مبنى ملحق بالوزارة- ميدان لاظوغلي.

مكتب توثيق مدينة حلوان: 30 شارع راغب - بجوار مستشفى الست خضرا.

الموعد النهائي لجمع توكيلات انتخابات الرئاسة 2024 رسميا (اعرف التفاصيل)

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خارطة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، والمواعيد الخاصة ببدء الاقتراع في الداخل والخارج، وجاءت خارطة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة كالتالي:

فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر.

تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل.

الانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل.

الإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير.

الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 16 يناير