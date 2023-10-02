نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن تهنئ السيسي وقادة القوات المسلحة بذكرى احتفالات نصر أكتوبر الـ50 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ محمد فاروق المنسق العام لحملة “مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن”، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقادة الجيش وضباط وصف ضباط وجنود، بالذكرى الـ50 لاحتفالات الدولة المصرية بنصر أكتوبر المجيد.

وقال فاروق، إن مصر تحتفل بنصر عزيز أعاد الأرض والعزة والكرامة للوطن والمواطن، وأصبح للدولة درع وسيف يحمي ويبني ويطور، مشيرا إلى أنه في الاحتفال بمرور خمسون على الانتصارات المجيدة لا بد أن نتذكر ونترحم على شهداء ضحوا دفعوا حياتهم من أجل الوطن، فكل التحية لهم والفخر والعزة لأبنائهم وأسرهم، والشكر موصول لكل قائد شارك في هذه الملحمة الوطنية ما زال على قيد الحياة.

وأضاف المنسق العام للحملة، في تصريحات صحفية، أن النصر حليف مصر دائما بفضل مكانتها وأرضها الطيبة، وشعبها المحب للسلام، موضحا أن انتصارات أكتوبر تحققت منذ نصف قرن من الزمان ومازالت عالقة في الأذهان وأن قدرة المصريين على التحمل دائما تفوق كل التوقعات.

وأشار المنسق العام لحملة “مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن”، إلى أن انتصارات الماضي تحتم علينا أن نحافظ عليها ونبني الحاضر والمستقبل لتحيا مصر أبية قادرة على مواجهة أعدائها، ولن يتحقق ذلك إلا بالتفاف حول قائد مخلص يستطيع أن يقود مسيرة الانتصارات والبناء والتنمية في ظل عالم محفوف بالمخاطر.

وطالب محمد فاروق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنزول لرغبة الشعب وإعلان ترشحه ليستكمل ما بدأه من حلم ونصل معا إلى الجمهورية الجديدة بر أمان المصريين التي تسع وترحب بالجميع.