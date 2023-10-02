عاجل - حريق مديرية أمن الإسماعيلية بالتفصيل

أحمد جودة - القاهرة - تطورات حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أخلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل، بعد نشوب حريق مديرية أمن الإسماعيلية الضخم.

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وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتم الدفع بعدد سيارات إسعاف في موقع الحريق.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته حتى الآن عن حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم 2-102023، ولم يسفر حريق مديرية أمن الإسماعيلية، عن أي خسائر بشرية نهائيًا، وجاءت أبرز التفاصيل حتى الآن كما يلي:

تلقت الحماية المدنية إخطارا من النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

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نشب حريق مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

إصابة حالتي باختناق فقط في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

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لم يسفر حريق مديرية أمن الإسماعيلية عن أي ضحايا.

تجرى الآن محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية ومنع امتداده.

لم يصدر بيان حتى الان يكشف عن أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية قبل امتداده.

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