حزب المستقلين الجدد يثمن استجابه الرئيس السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 11:35 مساءً - أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بإعلان الرئيس بالترشح لفترة رئاسية قادمة وتلبية نداء الشعب مرة أخرى لاستكمال ما بدأه الرئيس من المضى قدما نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن تعهد الرئيس فى خطابة عند إعلان ترشحة هى بمثابة قواعد جديدة للدولة المصرية.

ويرى الحزب، أن ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود مرشحين آخرين يدل عن نهج وإيمان بالتعددية وإعلان عن التأكيد عن السير قدما نحو تعددية سياسية حقيقية.

وأشاد الحزب بجموع الشعب الذين أعربوا عن سعادتهم بتلبية رغبتهم فى استجابة الرئيس للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث أنه نتاج إيمان بما تم منً جهد وعطاء دون تزييف.

وأكد الحزب، أنه فى حالة انعقاد كامل لتنفيذ قرار الهيئة العليا للحزب بدعم ترشيح الرئيس من الآن حتى إعلان نتيجة الانتخابات.