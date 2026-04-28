مراسل القاهرة الإخبارية يشرح تفاصيل توغل إسرائيل فى سوريا بشكل يومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 07:31 مساءً - قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" من سوريا، إن التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا باتت شبه يومية، خاصة على امتداد الشريط المحاذى للجولان، موضحًا أنها لم تعد تمثل حدثًا استثنائيًا بالنسبة للسكان المحليين في المنطقة.

 

قوة إسرائيلية مدعومة بآليات تتوغل فى ريف درعا

وأوضح أن قوة إسرائيلية مدعومة بنحو 20 آلية عسكرية توغلت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، انطلاقًا من مواقع تسيطر عليها منذ نهاية العام الماضي، في خطوة تعكس استمرار التحركات العسكرية داخل المنطقة الحدودية.

 

تحليق مسيرات وتشويش على الاتصالات

وأشار إلى أن العملية تزامنت مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة، إلى جانب تنفيذ أعمال تشويش على الاتصالات، ما تسبب في إعاقة تواصل الأهالي مع المناطق المجاورة وزاد من حالة التوتر بين السكان.

 

عمليات دهم وتفتيش داخل القرى

وأضاف هملو أن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات دهم وتفتيش داخل عدد من القرى، بالتوازي مع فرض حصار على عدة بلدات في المنطقة، ضمن إجراءات ميدانية متصاعدة.

 

محاولات للضغط ودفع الأهالى للنزوح

وأكد أن هذه التحركات تهدف إلى ممارسة ضغوط على السكان المحليين ودفعهم إلى النزوح من مناطقهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تمسك الأهالي بأراضيهم ومزارعهم رغم التصعيد المستمر.

 

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

