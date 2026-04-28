طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

رويترز : انسحاب الإمارات من أوبك انتصار لترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 06:38 مساءً - قالت وكالة رويترز إن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك وأوبك بلس، هو بمثابة انتصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذى سبق وهاجم أوبك واتهمها بـ "استغلال بقية العالم" من خلال تضخيم أسعار النفط.

 

وأشارت رويترز إلى أن خسارة الإمارات، العضو القديم في أوبك، قد تُحدث فوضى وتُضعف المجموعة، التي لطالما سعت إلى إظهار جبهة موحدة رغم الخلافات الداخلية حول قضايا عديدة، من الجغرافيا السياسية إلى حصص الإنتاج.

وصرح وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، لوكالة رويترز، بأن القرار اتُخذ بعد دراسة متأنية لاستراتيجيات الطاقة لدى الإمارات.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإمارات قد تشاورت مع السعودية، قال إن الإمارات لم تثر هذه المسألة مع أي دولة أخرى.

وأضاف وزير الطاقة: "هذا قرار سياسي، وتم اتخاذه بعد دراسة متأنية للسياسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بمستوى الإنتاج".

 

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

