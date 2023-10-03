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نقابة العاملين بالاتصالات تشكر السيسي على استجابته بمطالب المصريين بالترشح للانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك لاستجابته لمطالب الملايين من المصريين، وإعلان الترشح لفترة رئاسية
جديدة.

وطالبت النقابة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الانجازات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار التنمية المُستدامة، واستكمال الثورة التكنولوجية التي تشهدها البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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