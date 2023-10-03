نقابة العاملين بالاتصالات تشكر السيسي على استجابته بمطالب المصريين بالترشح للانتخابات

وطالبت النقابة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الانجازات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار التنمية المُستدامة، واستكمال الثورة التكنولوجية التي تشهدها البلاد.

محمد يوسف

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