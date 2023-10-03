نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة العاملين بالاتصالات تشكر السيسي على استجابته بمطالب المصريين بالترشح للانتخابات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وذلك لاستجابته لمطالب الملايين من المصريين، وإعلان الترشح لفترة رئاسية
جديدة.
وطالبت النقابة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الانجازات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار التنمية المُستدامة، واستكمال الثورة التكنولوجية التي تشهدها البلاد.